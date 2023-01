„Null Covid“-Politik Corona und der Blick nach China

Während hierzulande die Pandemie abebbt und vielfach schon ihr Ende ausgerufen wird, bricht sie sich in China jetzt erst so richtig Bahn. Das mag überraschend wirken, schließlich kam das Virus doch vor drei Jahren von dort. Damals kamen Regierungen in aller Welt zu unterschiedlichen Herangehensweisen. Manche, wie in den USA, neigten zu planmäßiger Verharmlosung. Andere, darunter die Bundesregierung unter Angela Merkel, wollten vor allem eine Überlastung der Krankenhäuser verhindern und schufen ein kompliziertes Geflecht von Ver- und Geboten, die Freiheitsrechte einschränkten und immer wieder in zermürbenden Debatten neu austariert wurden. Andere, insbesondere in Asien, setzten auf „Null Covid“, also die komplette Unterbindung von Infektionsketten. Freiheitsrechte spielten kaum eine Rolle, von Datenschutz ganz zu schweigen.