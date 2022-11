Explosionen in Polen : In der Ruhe liegt der Frieden

In der Ruhe liegt der Frieden

Explosionen in Polen

Das US-Verteidigungsministerium prüft nach Angaben von Brigadegeneral Patrick Ryder, Sprecher des Pentagon, die Berichte über den angeblichen Einschlag von zwei russischen Raketen in Polen. Foto: dpa/Manuel Balce Ceneta

Meinung Warschau Die Berichte von den zwei russischen Raketen, die angeblich auf polnischem Gebiet eingeschlagen sind, lösen weitreichende Ängste aus. Es liegt zwar nahe, dass es fehlgeleitete Raketen waren, dennoch ist die Gefahr noch nicht ganz gebannt.

Wie gefährlich ist die Lage? Diese Frage stellt sich in den fast neun Monaten seit der Großinvasion Russlands in der Ukraine immer wieder neu. Die Nato-Staaten liefern Waffen, aber wollen auf keinen Fall Kriegspartei werden. Ein Atomkrieg muss vermieden werden. Aber was, wenn Wladimir Putin Polen angriffe, wie es das Nato-Land im Osten schon lange befürchtet? Dann wäre es der Bündnisfall, bei dem alle anderen für den einen Partner einstehen.