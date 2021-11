Klimakonferenz in Glasgow : Beim Klimaschutz ist ein Aufschieben tödlich

Boris Johnson (links) und UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit Angela Merkel. Foto: AP/Alastair Grant

Meinung Berlin Diplomaten vermeiden es üblicherweise, klare Worte zu wählen. Verklausulierte Sprache soll Spielräume lassen, um gesichtswahrend und im Dialog gemeinsame Lösungen zu finden. Doch zu Beginn der Klimakonferenz ist die Wortwahl auf höchster politischer Ebene bemerkenswert scharf und eindringlich. Und das ist gut so.

Von Jan Drebes Stellvertretender Leiter Parlamentsredaktion Berlin

Als UN-Generalsekretär António Guterres am Montag an die Staats- und Regierungschefs appelliert, „die Menschheit zu retten“, fragt man sich, ob er noch deutlicher werden kann? Die Antwort: Ja, er kann. Es sei genug „mit unserer Selbsttötung durch CO2. Genug mit dem Umgang der Erde, als wäre sie ein Klo“, so der UN-Generalsekretär weiter, um dann bitter zu schließen: „Wir schaufeln uns unser eigenes Grab.“

Guterres hat recht. Genau das tut die Menschheit, wenn sie sich nicht sofort auf deutlich strengere Klimaschutzmaßnahmen einigt. Wer beim Klimaschutz wirksame Maßnahmen aufschiebt, spricht ein Todesurteil. Seit dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 erklärt die Staatengemeinschaft, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzen zu wollen. Dumm nur, dass es seit der ersten Konferenz 1995 in Berlin, die einst Angela Merkel als Umweltministerin leitete, bereits 25 solcher Treffen gebraucht hat, um bis jetzt Maßnahmen zu beschließen, die lediglich für eine Begrenzung der Erderwärmung bei 2,7 Grad ausreichen. Ein Wert, der Hunderte Millionen Menschen in unvorstellbares Leid stürzen oder ihnen das Leben kosten würde.

Angesichts dessen ist es unakzeptabel, dass die Verhandlungen bei der Klimakonferenz in Glasgow zu scheitern drohen, bevor sie überhaupt begonnen haben. Denn die Signale, die im Vorfeld der Konferenz in Glasgow beim G20-Gipfel in Rom aus den wichtigen Industriestaaten kamen, lassen keinen Optimismus zu. Schuld daran haben insbesondere die Staats- und Regierungschefs der reichen Industrienationen, die zu oft mit gespaltener Zunge sprechen und ihren Appellen für mehr Klimaschutz zu wenige Taten folgen lassen.