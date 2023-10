Zweiter Friedensprozess Kolumbien – Regierung und Rebellen schließen Waffenruhe bis Januar

Bogotá, Tibú · In Kolumbien hat am Montag (Ortszeit) ein zweiter offizieller Friedensprozess begonnen. Neben den Gesprächen mit der ELN-Guerilla sitzt die nationale Regierung künftig mit der größten Dissidentengruppe der ehemaligen Farc am Verhandlungstisch.

17.10.2023, 09:15 Uhr

Die Gruppe Estado Mayor Central (EMC) und die Regierung unterzeichneten in dem Ort Tibú an der Grenze zu Venezuela ein Dokument, das eine dreimonatige landesweite Waffenruhe vorsieht. Laut dem Dekret soll das Wohlergehen der Zivilbevölkerung im Mittelpunkt stehen. Die Feuerpause sollte am Dienstag beginnen und bis zum 15. Januar kommendes Jahr dauern. Vertreter der Vereinten Nationen, der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) und der kolumbianischen Bischofskonferenz sollen die Waffenruhe überwachen. Kolumbiens Präsident will Bündnis Lateinamerikas gegen Drogenhandel Abschluss der Lateinamerikanischen und Karibischen Drogenkonferenz Kolumbiens Präsident will Bündnis Lateinamerikas gegen Drogenhandel Die offiziellen Friedensgespräche sollten zunächst mit einer zehnmonatigen Feuerpause bereits am 8. Oktober starten. Bei der Auftaktveranstaltung, zu der etwa 5.000 geladene Gäste erschienen, verkündeten die Delegationen die Verlegung des Verhandlungsbeginns um eine Woche und die beidseitige Einstellung von Offensivaktionen. Als die nationale Regierung am 11. Oktober die Tötung eines Soldaten durch Angehörige des Estado Mayor gemeldet hatte, war zunächst unklar, ob die Parteien wieder zusammenkommen. Kolumbien schließt Waffenstillstandsabkommen mit Guerrillas Fortschritte bei Friedensbemühungen Kolumbien schließt Waffenstillstandsabkommen mit Guerrillas Präsident Gustavo Petro forderte am Sonntagabend (Ortszeit) eine „maximale Verantwortung“ von der Rebellengruppe. Diese Verantwortung sei eine Botschaft des Zusammenhalts an die Welt. Der Konflikt könne durch Gespräche gelöst werden, führte er weiter aus. Der Dialog mit der Gruppe Estado Mayor Central (EMC) der abtrünnigen Farc-Kämpferinnen und -Kämpfer ist Teil von Präsident Petros Projekt des „vollkommenen Friedens“. In dem südamerikanischen Land herrscht seit den 1960er Jahren Krieg zwischen der Regierung, verschiedenen Guerillagruppen, paramilitärischen Milizen und Drogenkartellen, bei dem etwa 300.000 Menschen getötet und 7 Millionen vertrieben wurden. Der EMC ist die größte Splittergruppe der ehemaligen Farc-Guerilla, die sich inzwischen in eine politische Partei umgewandelt hat. Die Gruppe, die von Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, angeführt wird, war dem bereits 2016 geschlossenen Friedensvertrag zwischen der Regierung und der Farc nicht beigetreten und legte auch nicht die Waffen nieder. Nach eigenen Angaben hat der EMC 3.000 Kämpfer. Nach anderen Quellen sind es einige hundert. Die Gruppe ist vor allem im Süden und Osten des Landes aktiv. Haupteinnahmequelle soll der Drogenhandel sein. In der jetzt vereinbarten Waffenruhe ist ausdrücklich hervorgehoben, dass staatliche Kräfte gegen „illegale Wirtschaftsaktivitäten“ des Estado Mayor Central wie Drogenschmuggel weiter vorgehen.

(aku/epd)