Tagelange Proteste : Kolumbiens Präsident verspricht Demonstranten kostenloses Studium

Nachdem es bei Protesten in Kolumbien Todesopfer gab, führen Studenten bei einer Demonstration in Cali ein Stück namens „Who Killed Them“ auf. Foto: dpa/Andres Gonzalez

Bogotá Seit Wochen gehen Demonstranten in Kolumbien auf die Straße, die Polizei geht gewaltsam gegen sie vor. Jetzt zeigt sich die Regierung gesprächsbereit: Studenten sollen in der Corona-Krise entlastet werden.

Nach tagelangen Protesten in Kolumbien hat die kolumbianische Regierung erste Zugeständnisse gemacht. Im zweiten Semester 2021 werde das Studium an öffentlichen Hochschulen für Studenten aus einkommensschwachen Familien kostenlos sein, kündigte Präsident Iván Duque am Dienstag bei einem Besuch in der Stadt Cali an. „Wir wollen den verschiedenen Sektoren unseres Landes zuhören und einen Pakt für die Jugend schließen“, sagte Duque. „Das ist eine fundamentale Säule für die Gleichheit in Kolumbien.“