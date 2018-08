Kolumbien: Iván Duque als Präsident vereidigt

Bogota Politischer Wechsel in Kolumbien: Iván Duque ist als neuer Präsident des Landes vereidigt worden. Den Friedenspakt mit der Farc möchte er auf den Prüfstand stellen.

Nach seiner Vereidigung als neuer Präsident Kolumbiens hat Iván Duque Anpassungen am historischen Friedensabkommen mit der aufgelösten Rebellengruppe Farc angekündigt. Zwar glaube er an „die Demobilisierung, Entwaffnung und Reintegration der Guerillabasis“ in die Gesellschaft, wie sie der Pakt vorsehe, sagte Duque am Dienstag (Ortszeit) in seiner Antrittsrede. Doch würden daran Korrekturen vorgenommen, um sicherzustellen, dass Opfer der Farc „Wahrheit, verhältnismäßige Gerechtigkeit, Entschädigungen und keine Wiederholung“ des Konflikts bekämen. Zuvor legte Duque vor mehr als einem Dutzend geladenen Staat- und Regierungschefs seinen Amtseid ab.