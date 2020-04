Eine Tonne Kokain pro Monat : Drogenlabor bringt kolumbianischen Diplomaten zu Fall

Bogotá Die Polizei hatte auf dem Grundstück der Familie Sanclemente im Februar ein Drogenlabor entdeckt. Damit habe pro Monat eine Tonne Kokain produziert werden können. Der kolumbianische Botschafter in Uruguay, Fernando Sanclemente, reichte seinen Rücktritt ein.

Ein Drogenlabor auf seiner Finca in Kolumbien ist dem kolumbianischen Botschafter in Uruguay, Fernando Sanclemente, zum Verhängnis geworden. Wie lokale Medien am Montag berichteten, reichte Sanclemente bei Kolumbiens Präsident Iván Duque seinen Rücktritt ein, nachdem der kolumbianische Generalbundesanwalt in einem Fernsehinterview am Wochenende angekündigt hatte, ihn direkt mit dem Fund in Verbindung zu bringen.