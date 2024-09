Laut der Regierung Kliniken im Südlibanon müssen alle nicht dringenden Operationen absagen

Die israelische Armee hatte zuvor angekündigt, sie werde „umfangreichere und präzisere Angriffe gegen Terrorziele vornehmen, die im gesamten Libanon verteilt sind“. Zivilisten in libanesischen Dörfern, „die sich in oder in der Nähe von Gebäuden und Gebieten befinden, die von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt werden“, sollten sich sofort in Sicherheit bringen, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Montag bei einer Pressekonferenz.