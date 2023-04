Klimawandel Puerto Rico ruft wegen Küstenerosion den Notstand aus

Der Gouverneur des karibischen Inselstaats Puerto Rico hat wegen der sich verschlimmernden Erosion der Küsten am Dienstag einen Notstand ausgerufen. In dessen Rahmen soll die Entwicklung an den Küsten bekämpft werden, für die Vertreter des mit den USA assoziierten Freistaats den Klimawandel verantwortlich machen.