Klimawandel ist für US-Präsident Donald Trump doch kein „Schwindel“ mehr

„Help us Trump - Hilf uns Trump“ steht auf einem von Hurrikan „Michael“ zerstörten Geschäft in Florida am 14. Oktober. Der US-Präsident bestreitet, dass der Klimawandel unaufhaltbar sei. Foto: AP/David Goldman

Washington Seit Präsident Trump im Amt ist, steht die Bekämpfung des Klimawandels auf US-Ebene hinten an. Kohle, Öl und Gas will Trump fördern, um Jobs zu sichern. Von seiner Aussage, der Klimawandel sei ein „Schwindel“, scheint er jetzt aber abzurücken.

US-Präsident Donald Trump hat sich von seiner Behauptung, der Klimawandel sei ein „Schwindel“, distanziert. „Ich leugne den Klimawandel nicht. Aber er könnte sich auch zurückentwickeln. Wir reden über (einen Zeitraum von) Millionen von Jahren“, sagte er in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview mit dem Fernsehsender CBS. Er glaube daran, dass es einen Unterschied zu Jahren zuvor gebe, könne aber nicht sagen, ob der von Menschen verursacht worden sei. „Ich will keine Billionen und Billionen Dollar ausgeben. Ich will nicht Millionen Jobs verlieren.“