Kurz vor Cop26 : Türkei ratifiziert Klimaschutzabkommen von Paris

Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan bei einer Rede vor dem türkischen Parlament am Mittwoch. Foto: AFP/ADEM ALTAN

Ankara Das Pariser Abkommen hat die Türkei zwar unterschrieben, dann aber lange gezögert, es auch in Kraft zu setzen. Das geschah nun am Mittwoch. Zuvor hatte das Land unter Waldbränden, Überschwemmungen und Dürre gelitten.

Die Türkei hat am Mittwoch das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Die Abgeordneten im Parlament stellten sich am Mittwoch einstimmig hinter die Vereinbarung von 2016. Die türkischen Oppositionsparteien begrüßten die Ratifizierung am Mittwoch als „späten, aber historischen Schritt“, warnten jedoch, dass die Türkei nun Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen ergreifen müsse.