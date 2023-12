Klimaneutrale Industrie als Ziel Olaf Scholz bei Start von Klimaclub in Dubai

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat auf der UN-Klimakonferenz dazu aufgerufen, „gemeinsam die richtigen Strategien und Standards für eine kohlenstofffreie Industrie zu entwickeln“. Scholz äußerte sich am Freitag kurz nach seiner Ankunft in Dubai auf der Gründungsveranstaltung des neuen Klimaclubs, dessen Kernaufgabe genau dies sein solle. In dem von Scholz initiierten Klimaclub haben sich inzwischen 36 Staaten zusammengeschlossen, die eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnehmen wollen.