„Letzte große Hoffnung“ : UN-Klimakonferenz in Glasgow startet mit starken Appellen

UN-Klimakonferenz in Glasgow startet mit starken Appellen

Glasgow Mit etwas Verzögerung hat die Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow nun offiziell begonnen. Zu Beginn gab es eine Schweigeminute und eindringliche Appelle. Die Aktivistin Greta Thunberg verteidigt derweil radikale Protestformen.

Der britische Gastgeber betonte die Bedeutung des Treffens für das Erreichen des Pariser Klimaziels. „Lassen Sie uns sicherstellen, dass Glasgow hält, was Paris versprochen hat“, sagte der frisch gewählte britische Präsident der COP26, Alok Sharma, am Sonntag in Glasgow.