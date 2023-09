Während Klimagipfel Afrika fordert weltweite CO2-Steuer

Afrika fordert wegen der teils verheerenden Folgen des Klimawandels mehr Geld für ärmere Entwicklungsländer. Zum Abschluss eines dreitätigen Gipfeltreffens von Staats- und Regierungschefs in Kenia hieß es am Mittwoch in einer Erklärung, es brauche Reformen im internationalen Steuerrecht und auch der großen Finanzorganisationen. Experten zufolge müsste der Kontinent knapp 300 Milliarden Dollar pro Jahr mobilisieren, um die Folgen des Klimawandels in den Griff zu bekommen. Nur zwölf Prozent dieser Summe stehen aber zur Verfügung. Reichere Staaten wurden in Nairobi aufgefordert, stärker zu helfen.