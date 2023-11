„Ich fühlte mich missbraucht“ Niederländischer Klimaaktivist spricht über Streit mit Greta Thunberg

Der niederländische Klimaaktivist, der Greta Thunberg auf einer Kundgebung in Amsterdam nach deren erneut klarer Parteinahme für Palästina im Gaza-Krieg Kontra gab, warnt vor einer Spaltung der Klimaschutzbewegung. „Wenn Greta Thunberg oder andere führende Aktivisten ständig über die Palästina-Frage sprechen, sorgt das für Uneinigkeit“, sagte Erjan Dam in einem Interview, das der „Spiegel“ am Abend veröffentlichte. „Menschen, die anderer Meinung sind, werden von solchen Reden abgestoßen. Das schadet der Sache“, sagte Dam weiter und forderte: „Die Klimaschutzbewegung sollte sich auf ihr Kernthema konzentrieren: den Klimaschutz.“ Er jedenfalls sei enttäuscht: „Ich fühlte mich missbraucht - und viele andere Teilnehmer auch.“