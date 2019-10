Kostenpflichtiger Inhalt: Protest gegen Klimapolitik : Das ist die Bewegung „Extinction Rebellion“

Berlin Im Regierungsviertel haben sie ihr Lager aufgeschlagen, nun schwärmen sie in die ganze Stadt aus: Die Aktivistengruppe „Extinction Rebellion“ will den Verkehr in Berlin eine Woche lang stören. Woher kommt diese Bewegung, die zu zivilem Ungehorsam aufruft? Die wichtigsten Fragen und Antworten.