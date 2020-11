Vier Jahre nach Ratifizierung : USA scheiden aus Pariser Klimaabkommen aus

Washington Während den Präsidentschaftswahlen in den USA ist der Austritt des Landes aus dem Klimaabkommen in Kraft getreten. Das Abkommen wurde vor vier Jahren beschlossen. Die USA sind bisher das einzige Land, das die Vereinbarung verlassen hat.

Die USA sind nicht mehr Mitglied des Klimaabkommens von Paris. Die Kündigung trat am Mittwoch um Mitternacht New Yorker Ortszeit in Kraft, wie das UN-Klimasekretariat zuvor erklärt hatte – vier Jahre, nachdem die historische Vereinbarung zur Begrenzung des Klimawandels in Kraft getreten ist, und ein Jahr nach der formellen Austrittserklärung der US-Regierung. Die USA sind das erste und bisher einzige Land, das das Klimaabkommen verlassen hat.