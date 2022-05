Ukraines Militärgeheimdienstchef : Budanow glaubt an russische Niederlage bis zum Jahresende

Budanow glaubt an russische Niederlage bis zum Jahresende

Kiew Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirilo Budanow, sagt einen militärischen „Wendepunkt“ im Krieg für die zweite Augusthälfte voraus. Noch vor Jahresende wird der Krieg seiner Meinung nach mit einer Niederlage für Russland enden.

Mit heftigem Widerstand haben die ukrainischen Truppen nach eigenen Angaben den russischen Vormarsch im Osten des Landes abgebremst. Die Soldaten hätten die Versuche des Gegners zurückgeschlagen, einen Fluss zu überqueren und die Stadt Sewerodonezk einzukesseln, teilte der Gouverneur der Region Lugansk, Serhij Gajdaj, am Samstag mit. Im Norden zogen sich die russischen Streitkräfte laut ukrainischen Angabe aus der Großstadt Charkiw zurück.

„An der Grenze zur Region Donezk, auf der Seite der Stadt Popasna, wird derzeit heftig gekämpft“, erklärte Gajdaj. Nach Angaben des Gouverneurs erlitten die russischen Truppen schwere Verluste an Soldaten und Ausrüstung. Aus abgehörten Telefongesprächen habe die ukrainische Seite erfahren, „dass ein ganzes russisches Bataillon sich geweigert hat, anzugreifen, weil sie gesehen haben, was passiert“. Luftaufnahmen zeigten Dutzende von zerstörten Panzerfahrzeugen am Flussufer sowie zerstörte Pontonbrücken.