Kindersoldaten Rund 10.000 Minderjährige kämpfen in Zentralafrika in Milizen

Mehr als zehn Jahre nach Ausbruch des Bürgerkriegs in der Zentralafrikanischen Republik kämpfen nach Angaben der Regierung immer noch etwa 10 000 Kinder in bewaffneten Gruppen. Minderjährige würden als Kämpfer, Spione, Köche und sogar als Sex-Sklaven rekrutiert, sagte Familienministerin Marthe Kirima am Montag. Etwa 15 000 seien zwar aus den Rebellenverbänden geflohen, doch seien viele von ihnen traumatisiert und hätten Schwierigkeiten, ins normale Leben zurückzufinden.