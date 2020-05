Unbestätigter Bericht : Kim Jong Un soll wieder aufgetaucht sein - zur Einweihung einer Düngemittelfabrik

Das nordkoreanische Fernsehen zeigt Archivfotos des Diktators Kim Jong Un in einem Bericht über dessen Wiederauftauchen. Foto: AP/Ahn Young-joon

Seoul/Pjöngjang Die Abwesenheit von Kim Jong Un hatte Spekulationen über seine Gesundheit ausgelöst. Jetzt meldet die staatliche Presseagentur plötzlich einen Auftritt des nordkoreanischen Machthabers.

Rund drei Wochen war Kim Jong Un von der Bildfläche verschwunden - nun hat sich Nordkoreas Machthaber nach Berichten der Staatsmedien wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Kim habe an einer Zeremonie zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik nördlich von Pjöngjang teilgenommen, hieß es am Samstag. Alle Anwesenden hätten „Hurra“ gerufen, um Kims Einsatz um die Düngemittelindustrie zu würdigen. Zunächst wurden keine Bilder der Veranstaltung veröffentlicht. Eine unabhängige Bestätigung der Berichte gab es nicht. Seine lange Abwesenheit wurde nicht erwähnt.

US-Präsident Donald Trump sagte in Washington angesprochen auf den Bericht: „Ich möchte das lieber noch nicht kommentieren.“ Man werde sich zu gegebener Zeit äußern.

Der Auftritt dürfte aber nach Ansicht von Beobachtern die Spekulationen im Ausland um Kims Gesundheitszustand vorerst beenden. Die staatlich kontrollierten Medien hatten 20 Tage lang nicht mehr von Auftritten des Machthabers berichtet. Auch fehlte er bei den Feierlichkeiten zum Geburtstag seines Großvaters und früheren Staatschefs Kim Il Sung am 15. April.

Am 11. April hatte Kim Jong Un ein wichtiges Parteitreffen in Pjöngjang geleitet, danach war er nicht mehr aufgetaucht. Kim ist nach Angaben Südkoreas 36 Jahre alt. Nordkorea ist eines der weltweit isoliertesten Länder.

Der US-Nachrichtensender CNN hatte zuletzt unter Berufung auf einen Regierungsbeamten berichtet, Kim sei „nach einer Operation in ernsthafter Gefahr“. In Südkorea war der Bericht auf Skepsis gestoßen. Nach Angaben des Präsidialamts in Seoul gab es zunächst keine Hinweise auf größere Gesundheitsprobleme Kims. Die Regierung in Südkorea war auch davon ausgegangen, dass es keine ungewöhnlichen Aktivitäten im Nachbarland gegeben habe.

Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung „Daily NK“ in Südkorea hatte berichtet, Kim habe sich einer Operation am Herzen unterziehen müssen. Kim war übergewichtig und galt als starker Raucher. Sein Vater Kim Jong Il war Ende 2011 war an einem Herzinfarkt gestorben.

Kim Jong Un war 2014 schon einmal fast sechs Wochen von der Bildfläche verschwunden. Danach zeigte er sich mit einem Gehstock. Der Geheimdienst in Südkorea vermutete damals, dass eine Zyste am Sprunggelenk von Kim entfernt wurde.

(peng/dpa)