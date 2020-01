Ansage an die USA : Kim Jong Un fühlt sich nicht mehr an Atomtest-Stopp gebunden

Pjöngjang Der Spielraum für neue Atomverhandlungen der USA mit Nordkorea wird kleiner. Die Gespräche kommen schon seit Monaten nicht mehr voran. Jetzt bekommt die Befürchtung neue Nahrung, Nordkorea könnte schon bald wieder Atombomben testen.

Im Streit mit den USA um sein Atomwaffenprogramm sieht sich Nordkorea grundsätzlich nicht mehr an sein Moratorium für Tests von Atombomben und Interkontinentalraketen gebunden. Es gebe keinen Grund, „länger einseitig an die Verpflichtungen gebunden zu sein“, sagte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Dienstag zum Abschluss einer viertägigen Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei in Pjöngjang. Die Welt werde zudem in naher Zukunft eine „neue strategische Waffe“ im Besitz seines Landes erleben, wurde er von den Staatsmedien am Mittwoch zitiert. Die kommunistische Führung hatte bereits gedroht, falls Washington in ihren Atomgesprächen keine Zugeständnisse mache, werde man einen neuen Weg einschlagen.