Kim Jong Un empfängt Moon Jae In bei historischem Korea-Gipfel in Nordkorea

Live-Berichterstattung vom Gipfel in Pjöngjang: Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un (rechts) umarmt den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In (Mitte). Foto: REUTERS/KIM HONG-JI

Pjöngjang Erstmals seit elf Jahren besucht wieder ein südkoreanischer Präsident Nordkorea. Kann Moon Jae In bei seinem dritten Treffen mit Kim Jong Un zwischen den Kontrahenten USA und Nordkorea vermitteln?

Südkoreas Präsident Moon Jae In will bei seinem dritten Gipfel mit Machthaber Kim Jong Un die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea im Atomstreit wiederbeleben. Zum ersten Besuch eines südkoreanischen Präsidenten seit elf Jahren traf Moon am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein.

Kim und seine Frau empfingen Moon und seine Frau persönlich am Flugzeug, als beide die Rolltreppe herabstiegen. Hunderte von Nordkoreanern - ausgestattet mit Plastikblumen, nordkoreanischen Nationalfahnen und Wiedervereinigungsflaggen - bejubelten die Begegnung am Flughafen, während eine Militärkapelle schmissige Marschmusik spielte.

Ob Kim persönlich am Flughafen erscheinen würde, war bis zuletzt offen geblieben. Beide Führer umarmten sich bei der Begrüßung herzlich. Nordkorea hatte nur wenige ausgesuchte Journalisten zugelassen, doch war die Ankunft von Moon in dem abgeschotteten stalinistischen Land im Fernsehen in Südkorea zu verfolgen. Es ist nach südkoreanischen Angaben die erste Live-Übertragung eines Gipfels in Pjöngjang in der Geschichte beider Koreas.