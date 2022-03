Nach „technischen“ Problemen : Vierte Verhandlungsrunde wird fortgesetzt

Kiew Nach der virtuellen vierten Verhandlungsrunde am Montag, die aus „technischen“ Gründen abgebrochen werden musst, werden die Gespräche zwischen Kiew und Moskau nun wieder aufgenommen.

Delegationen Kiews und Moskaus kamen seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bereits zu vier Verhandlungsrunden zusammen. Nach drei Gesprächsrunden in Belarus fand am Montag eine virtuelle Verhandlungsrunde statt. Sie wurde nach Angaben beider Seiten aus "technischen" Gründen pausiert und es wurde eine Fortsetzung der Gespräche am nächsten Tag vereinbart.