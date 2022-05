Noch vor Macron : Frankreichs neue Außenministerin reist nach Kiew

Paris Gut eine Woche nach der Ernennung der neuen Regierung reist die neue französische Außenministerin Catherine Colonna in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Zuvor war verstärkt Kritik laut geworden, dass Frankreich nicht genug tue, um die Ukraine zu unterstützen.

Frankreichs neue Außenministerin Catherine Colonna besucht am Montag die ukrainische Hauptstadt Kiew. Sie wolle mit der Reise die Entschlossenheit Frankreichs zum Ausdruck bringen, die Hilfe für die Ukraine in militärischer, finanzieller und humanitärer Hinsicht zu verstärken, teilte das Außenministerium in Paris mit. Außerdem gehe es um ein Zeichen der Solidarität Frankreichs mit dem ukrainischen Volk angesichts der russischen Aggression. Colonna wird in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen. Außerdem trifft sie ihren ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba, mit dem sie über eine Lösung der Ausfuhrblockade von ukrainischem Getreide sprechen will.