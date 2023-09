Technologie und Sicherheit US-Nachrichtendienst NSA plant Zentrum für künstliche Intelligenz

Der amerikanische Nachrichtendienst NSA will ein Sicherheitszentrum für künstliche Intelligenz (KI) einrichten. Es solle in ein bestehendes Kooperationszentrum für Cybersicherheit eingegliedert werden und gemeinsam mit der Privatindustrie und internationalen Verbündeten die US-Rüstungsbrache gegen Bedrohungen von Gegnern unter Führung von China und Russland wappnen, kündigte der scheidende Direktor der National Security Agency, General Paul Nakasone, am Donnerstag bei einem Auftritt im nationalen Presseclub an. Er wies vor allem auf mögliche Gefahren durch die Volksrepublik hin.