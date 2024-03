Radikaler als die Taliban Darum kämpft der „Khorasan“-Verband des IS gegen Russland

Innerhalb des Islamischen Staates hat der ISPK an Bedeutung gewonnen, auch gegenüber der Kerngruppe des IS in Syrien und im Irak, die 2017 von einer US-geführten internationalen Allianz militärisch besiegt wurde. „Heute haben wir es nicht mehr mit dem IS von 2014 oder 2015 zu tun“, sagt Orhan. „Der IS von heute ist weniger eine physische Organisation als ein loses Netzwerk, bei dem jede Untergruppe selbständig handelt.“ Trotzdem habe sich die IS-Zentrale zu dem Anschlag von Moskau bekannt: „Der Islamische Staat hofft, von solchen spektakulären Anschlägen profitieren und neue Kämpfer gewinnen zu können“, meint Orhan.