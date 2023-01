Im 15. Wahlgang McCarthy zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt

Am vierten, chaotischen Abstimmungstag im Repräsentantenhaus hatte er zuvor bereits 15 frühere Stimmverweigerer zu Unterstützern gemacht. Nach 213 Stimmen in der 12. Wahlrunde, kam McCarthy in der 13. auf 214. Erstmals erhielt er am Freitag auch mehr Stimmen als der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries. Nötig für die Wahl sind üblicherweise 218 Stimmen.