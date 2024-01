Todestag von mächtigem General Dutzende Tote bei Explosionen in Heimatstadt von Soleimani

Bei den Explosionen im Iran nahe dem Grab des 2020 getöteten Generals Kassem Soleimani sind am Mittwoch nach Berichten iranischer Staatsmedien 73 Menschen getötet worden. Zudem habe es bei den Detonationen in der südlichen Stadt Kerman, wo sich das Grab in einer Moschee befindet, 170 Verletzte gegeben. Kurz zuvor hatten die Staatsmedien noch die Zahl von 53 Toten genannt. Kermans Vizegouverneur sprach von einer Terrorattacke, wie der staatliche Rundfunk Irib berichtete.