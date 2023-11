Es braucht „mehr als Krokodilstränen“ König Charles' Worte zu Kolonialverbrechen reichen Kenianern nicht

Kenia war früher eine britische Kolonie und wurde vor 60 Jahren, im Dezember 1963, unabhängig. In den Jahren zuvor war der sogenannte Mau-Mau-Aufstand, bei dem Menschen ihr Land zurückgefordert hatten, blutig niedergeschlagen worden. Charles war seit Montag mit seiner Frau Camilla in Kenia unterwegs. Am Freitag sollte der Staatsbesuch nun zu Ende gehen. Charles traf sich in Mombasa noch mit religiösen Anführern. Mit seiner Frau ließ er sich auch in einem Tuk-Tuk fotografieren.