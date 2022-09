Nach schweren Kämpfen im Südkaukasus : Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan hält vorerst

Soldaten tragen den Sarg des an der aserbaidschanisch-armenischen Grenze getöteten Soldaten. Nach Kämpfen zwischen den beiden ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus ist offenbar eine Waffenruhe vereinbart worden. Foto: dpa/-

Eriwan Nach zwei Tagen schwerer Kämpfe zwischen Aserbaidschan und Armenien im Südkausus ist armenischen Angaben zufolge eine Waffenruhe vereinbart worden. Noch hält diese.

Nach den heftigen Kämpfen Anfang der Woche scheint eine von Armenien verkündete Waffenruhe mit dem Nachbarland Aserbaidschan vorerst zu halten. Seit Beginn der Feuerpause am Mittwochabend seien keine neue Gefechte gemeldet worden, teilte das armenische Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Von aserbaidschanischer Seite gab es zunächst keinen Kommentar. Das Verteidigungsministerium in Baku gab aber eine neue Opferzahl bekannt. 71 aserbaidschanische Soldaten seien seit Montag getötet worden. Die armenische Regierung meldete 105 tote Soldaten.