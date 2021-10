Kataloniens Ex-Präsident : Entscheidung über Auslieferung von Puigdemont verschoben

Sassari Eine Entscheidung über eine mögliche Auslieferung des früheren Regionalpräsidenten von Katalonien, Carles Puigdemont, von Italien nach Spanien ist verschoben worden. Puigdemont war am 23. September in Italien verhaftet worden.

Ob Puigdemont ausgeliefert werde, hänge von zwei Fragen ab, mit denen sich bereits ein europäisches Gericht befasse, teilte sein Anwalt Agostinangelo Marras am Montag nach der Anhörung auf Sardinien mit. Geklärt werden müsse, wie es mit der „Immunität von Präsident Puigdemont“ aussehe und ob es rechtmäßig gewesen sei, dass von spanischer Seite ein Haftbefehl erlassen worden sei, sagte Marras der Nachrichtenagentur AP. Puigdemont dürfe sich in der Zwischenzeit frei bewegen.

Puigdemont war am 23. September in Italien verhaftet worden. Er wollte auf Sardinien an einem kulturellen Festival teilnehmen. Eine Richterin ließ ihn bis zur Anhörung am Montag frei. Puigdemont wohnt in Belgien. Er hat einen Sitz im EU-Parlament, aber als EU-Abgeordneter keine Immunität mehr. Die Immunität wurde in diesem Jahr auf Antrag Spaniens aufgehoben. Auch die von den EU-Parlamentsabgeordneten Clara Ponsatí und Toni Comín wurde deshalb beendet. Die Separatisten Ponsatí und Comín reisten nach Sardinien, um Unterstützung für Puigdemont zu zeigen. Daraufhin wurde aus Spanien beantragt, dass Italien diese auch verhaften lässt.