Drei Anklagepunkte Kapitolsturm-Ausschuss könnte Strafverfahren gegen Trump empfehlen

Der Kongressausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol könnte dem Justizministerium ein Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump empfehlen. Bei einer Sitzung erwägten Mitglieder des Gremiums im Repräsentantenhaus am Freitag (Ortszeit) einen solchen Schritt, teilte eine in die Überlegungen eingeweihte Person der Nachrichtenagentur AP mit. Eine zweite Gewährsperson bestätigte, dass eine Empfehlung von drei Anklagepunkten gegen Trump im Gespräch sei: Aufruhr mit dem Ziel des Sturzes der Regierung, Behinderung eines offiziellen Verfahrens sowie Verschwörung zum Betrug an den USA.