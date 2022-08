Prozess zum 6. Januar 2021 : Mehr als sieben Jahre Haft für Mann wegen Angriff auf Kapitolgebäude

Mitglieder von rechtsextremen Milizen und Trump-Anhänger stürmen am 6. Januar 2021 das Kapitolgebäude in Washington (Archivfoto). Foto: dpa/Essdras M. Suarez

Washington Mit einer Waffe und konkreten Drohungen ins Parlamentsgebäude der USA einbrechen und hinterher die eigenen Kinder mit Todesdrohungen zum Schweigen zwingen: Dafür ist ein Mann aus Texas nun verurteilt worden.

Ein Texaner hat die bislang längste Haftstrafe im Zusammenhang mit Prozessen wegen der tödlichen Ausschreitungen am US-Kapitolgebäude bekommen. Der Mann wurde am Montag zu 87 Monaten Haft verurteilt, mehr als sieben Jahre. Ihm wurde zur Last gelegt, am 6. Januar 2021 mit einer Schusswaffe, Schutzkleidung und Helm die Konfrontation mit Polizisten am Gebäude gesucht zu haben.