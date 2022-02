Im Flieger zu Joe Biden : „Pulli in the Air“ – Kanzler löst mit Outfit Diskussionen aus

Washington Jeans und Pulli statt Hemd und Sacko: Bundeskanzler Olaf Scholz wählte für den Flug zum Antrittsbesuch in Washington ein legeres Outfit. Das sorgte bereits für Gesprächsstoff im Netz.

In Tweets war von „Baumarkt-Look“ die Rede, andere zogen Vergleiche mit Til Schweiger. Auch die eigene Bundestagsfraktion des Kanzlers beteiligte sich an der Diskussion. Auf dem offiziellem Twitterkonto der SPD-Fraktion hieß es in Anlehnung an den Pop-Klassiker „San Francisco“ von Scott McKenzie: „If you′re going to Washington D.C. Be sure to wear some pulli in the air.“