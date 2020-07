Verwirrung um Präsidentschaftspläne : Kanye West würde seine Partei „Birthday Party“ nennen

New York Keine Gedanken an ein politisches Programm, aber auch kein Marketing-Gag? Ein Interview mit dem US-Rapper sorgt nicht für Klarheit über dessen überraschend angekündigten Ambitionen auf das Präsidentenamt - im Gegenteil.

US-Rap-Star Kanye West (43) hat mit einem Interview weitere Verwirrung rund um seine mögliche Präsidentschaftskandidatur gestiftet. Der schwerreiche Musik- und Modeunternehmer kritisierte am Mittwoch im Wirtschaftsmagazin "Forbes" weniger Amtsinhaber Donald Trump als dessen demokratischen Herausforderer Joe Biden, stellte eine endgültige Entscheidung binnen 30 Tagen in Aussicht - und kündigte an, seine Partei werde Birthday Party heißen. Das kann sowohl Geburtstags-Partei als auch Geburtstagsfeier bedeuten.

West (43) hatte seine Absicht zur Kandidatur am Samstag, dem Unabhängigkeitstag der USA, auf Twitter kundgetan. Seitdem wird in den USA gerätselt, wie ernst es der Ehemann von Reality-TV-Star Kim Kardashian wirklich meint.Im "Forbes"-Interview beteuerte der Rapper, es handle sich um keinen Marketing-Gag, er wolle vielmehr "gewinnen". Es ist aber weiter unklar, ob er die nötigen Dokumente eingereicht hat. In mehreren US-Bundesstaaten sind bereits die Fristen verstrichen, um auf die Stimmzettel gedruckt zu werden. West bliebe dann nur, dass Wähler seinen Namen in ein Freifeld eintragen.