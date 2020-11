Migrationskrise auf den Kanaren : Spanien errichtet Notlager für 7000 Migranten auf den Kanaren

Migranten aus Marokko gehen in Begleitung der spanischen Polizei am Strand entlang, nachdem sie mit einem Holzboot an der Küste von Gran Canaria angekommen sind. Foto: dpa/Javier Bauluz

Las Palmas 2020 trafen bisher 18.000 Migranten aus Afrika auf den Kanaren ein. Um die Migrationskrise einzudämmen, will die spanische Regierung jetzt ein Lager für 7000 Menschen errichten. Die Zentralregierung weigert sich bisher, die Menschen auf dem Festland unterzubringen.

Zur Eindämmung der Migrationskrise auf den Kanaren will Spanien auf den Atlantik-Inseln provisorische Aufnahmezentren für insgesamt 7000 Menschen errichten. Diese Lager würden „schon in wenigen Wochen“ zur Verfügung stehen, versprach Migrationsminister José Luis Escrivá am Freitag bei einem Besuch in Las Palmas de Gran Canaria. Sie sollen auf den Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura den Angaben nach auf Grundstücken oder in Gebäuden des Verteidigungsministeriums errichtet werden.