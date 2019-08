Umwelt : Kanadas gefährlichstes Bergwerk

Verlassene Betriebsgebäude und ein Förderturm der ehemaligen Asbest-Mine in Thetford Mines. Jetzt soll hier Magnesium gewonnen werden. Foto: picture alliance / empics/Lia Levesque

Thetford Mines Bis vor sieben Jahren wurde in Québec noch Asbest abgebaut. Jetzt wollen Firmen aus dem Abraumhalden Magnesium gewinnen.

„Das ist nicht Tschernobyl hier“, sagt Nicolas Lambert und lächelt. Er ist im kanadischen Thetford Mines aufgewachsen, einer von zwei Städten, in der bis 2012 noch Asbest abgebaut wurde. Der 19-Jährige, der am Wochenende durch das Bergbaumuseum in Thetford Mines führt, versteht die ganze Aufregung nicht. „Wenn Asbest so schlimm wäre, dann wären wir hier alle doch schon längst tot. Oder mindestens schwer krank.“ Jérôme Turcotte sieht das ähnlich. „In unserer Jugend sind wir immer Motocrossrennen in der Abraumhalde gefahren. Wir leben noch.“ Als Krankenpfleger arbeitet der 27-Jährige im städtischen Hospital. „Besonders viele Lungenkranke haben wir nicht. Und wenn, dann sind das oft Raucher.“

„Sicher“, gibt Nicolas zu. „In den Anfangszeiten des Minenabbaus waren die Menschen dem Staub massiv ausgesetzt.“ Die Arbeiter in der Asbestmühle hätten die Hand vor Augen nicht gesehen. In diesen Zeiten sei es sicherlich gefährlich gewesen, in der Branche zu arbeiten. Aber ob das am Asbest liege? „Staub, in großen Mengen eingeatmet, ist immer schädlich für die Lunge“, sagt der junge Museumsführer. „Zu viel davon kann sie eben nicht abbauen. Der Staub von Quarzfaser und Fiberglas verursacht übrigens genau die gleichen Symptome wie Asbest“, ist er überzeugt.

Info Fast 150 Jahre lang wurde Asbest gefördert Geschichte 1878 wurde die erste Asbest-Mine im Süden der kanadischen Provinz Québec eröffnet. Erst 2012 wurde die Förderung in Kanada eingestellt. Mineral Asbestfasern kommen in Gesteinen vor und werden wie etwa Kohle unter oder über Tage abgebaut. Die Fasern werden danach von den Felsbrocken abgespalten und weiterverarbeitet.

Die jungen Männer stehen für die meisten Menschen in der Region und ihre absolute Gelassenheit dem weißen Werkstoff gegenüber. Die Faser gehört zu ihrem Leben, ist wichtiger Teil der Geschichte ihrer Familien, ihrer Heimat. Mehr als 100 Jahre lang waren die Minen in den Ortschaften Thetford Mines und Asbestos die größten Arbeitgeber, die Jeffrey Mine war einst die größte der Welt. In Bestzeiten deckte sie 40 Prozent des weltweiten Bedarfs ab. Die Menschen, die in der Branche arbeiteten, konnten ihre Familien ernähren, den Leuten ging es richtig gut. Ein Haus, alle zwei Jahre ein neues Auto, die Studiengebühren für die Kinder – das war durchaus drin.

Doch dann kam es 1975 zum großen Streik der Minenarbeiter. „Wissenschaftler hatten Studien veröffentlicht, in denen stand, wie gefährlich Asbest ist“, erklärt Nicolas. Fünf Monate lang hätten die Angestellten damals die Arbeit niedergelegt. Sie hätten bessere Arbeitsbedingungen gefordert.

Eine Grafik an der Wand des Museums zeigt, dass die Produktion der Minen in diesem Jahr massiv einbrach. „Um die Arbeiter zu besänftigen, hat man die Bedingungen verbessert.“ Der Student deutet auf einen weißen Schlauch, der von der Decke hängt, eine Art Riesenstaubsauger. „Der gehörte auch zu den Maßnahmen, mit ihm wurden seit dem Streik permanent die Asbestpartikel aus der Luft gesaugt.“ Auch die Produktionsprozesse seien damals umgestellt worden: „Was früher von Hand erledigt wurde, geschah seitdem automatisch im Inneren von Maschinen.“

Doch 1975 war nicht nur das Jahr, in dem sich die Bedingungen für die Minenarbeiter verbesserten. Es markierte zugleich das Ende der staubigen Industrie. „Sie wurde zu einem langsam absterbenden Industriezweig“, sagt Nicolas. „Nach Veröffentlichung der Studien sank weltweit die Nachfrage nach Asbest.“ Seit 1995 etwa ist das Material in Deutschland verboten, seit 2005 in der EU.

Thetford Mines, dessen Existenz einst auf diesem Wirtschaftszweig aufbaute, hatte in den vergangenen Jahrzehnten genug Zeit, nach neuen Einkommensquellen zu suchen. Heute sind ein großes Krankenhaus sowie ein Bildungszentrum für angehende Studenten die Haupteinkommensquellen. Und da wäre noch der Tourismus: Das 26.000-Einwohner-Städtchen ist umgeben von Skigebieten und Wäldern. Ein hübscher Ort, umgeben von üppiger Natur. Doch mittendrin: die Mondlandschaft der ehemaligen Minen, die Nicolas zufolge Menschen aus aller Welt anzieht. „Sie kommen hierher, um sich Krater und Halden anzuschauen.“ Aus dem Tourbus aussteigen dürften die Besucher allerdings nicht mehr. Auf die Frage nach dem „Warum“ zögert er ein wenig. „Nun, manche der Gebäude der alten Mine sind mittlerweile einsturzgefährdet.“ Außerdem hätte die Behörden angeordnet, dass die Touristen das Gebiet nicht betreten dürfen.

Hinter diesem Verbot steckt Philippe Lessard, einer der verantwortlichen Regionaldirektoren für Gesundheitswesen in Québec. Und diese Maßnahme hätte ihn fast das Amt gekostet. Der amtierende Bürgermeister von Thetford Mines, Marc-Alexandre Brousseau, forderte damals deswegen seinen Rücktritt. Wie Nicolas kann er nicht verstehen, dass sein Städtchen wegen des Asbests permanent angegriffen wird. In einem Interview mit der „Montréal Gazette“ sagte er: „Menschen, die hierher kommen, müssen sich dessen bewusst sein, dass es hier bis heute von Asbestfasern nur so wimmelt. Sie sind überall – unter den Autoreifen, auf unseren Auffahrten, in unseren Terrassen. Mein Sandkasten war voll davon; wir leben damit!“

Dennoch beobachtet Brousseaus Gegenspieler Lessard die Minen bis heute kritisch – und vor allem die jüngsten Pläne einiger Firmen, aus den Asbesthalden Magnesium zu gewinnen. Eine dieser Firmen ist die Alliance Magnesium Incorporated (AMI). Ihr Plan: Die sandartigen Halden nach und nach abbauen und mit Hilfe von Elektrolyse und Hydrometallurgie, also der Metallgewinnung aus Metallsalzlösungen, Magnesium gewinnen. Der „Montréal Gazette“ gegenüber beschrieb AMI-Gründer Joël Fournier den Prozess: „Der Abraum wird in Säure aufgelöst, und im Übrigen auch die darin noch enthaltenen Asbestfasern.“ Außerdem entstehe bei dieser Methode amorphe Kieselerde, die sich an die Bauindustrie verkaufen ließe, als Stabilisator für Beton. Der gesamte Prozess sei nahezu abfallfrei.

Es ist dem Unternehmen wichtig zu betonen, wie umweltfreundlich es sei: „Wir beseitigen die Halden und extrahieren ein Metall, das hilft, die Treibhausgase zu reduzieren“, sagt Fournier. Was er damit meint, ist die Tatsache, dass die Automobilindustrie der Zukunft verstärkt Magnesium einsetzen wird, um leichte Modelle zu bauen, die weniger Kraftstoff verbrauchen. Auf ihrer Firmen-Website weist AMI etwa darauf hin, dass alleine die US-amerikanische Automobilindustrie bis 2020 die Komponenten Stahl und Aluminium zu einem großen Teil durch den Werkstoff Magnesium ersetzen wird. Verschärfte Richtlinien zur Reduktion von Treibhausgasemissionen machten dies notwendig.

Dabei sieht sich AMI als Magnesiumlieferant, der in der Zukunft durchaus mit den großen Anbietern aus China konkurrieren könne. Zum einen nutzt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge eine neuere und effizientere Technologie als die Chinesen. Zum anderen profitiert es vom Stromüberfluss Québecs, der noch dazu aus Wasserkraft gewonnen wird – Ökostrom also.

Doch Leute wie Lessard oder auch der Toxikologe Daniel Green sehen die Tatsache, dass die Halden erneut angefasst werden, kritisch. Mittlerweile hat sich der „Montréal Gazette“ zufolge auf den rund 800 Millionen Tonnen Abraumhalde in Québec eine Kruste gebildet. Nur bei Sturm oder wenn Jugendliche mit ihren Motorrädern im Gebiet unterwegs seien, werde mitunter Staub aufgewirbelt. Wie viel Asbest darin noch enthalten ist, darüber sind sich die Experten uneinig. Im vergangenen Jahr hat Toxikologe Daniel Green im weißen Schutzanzug den Halden der Jeffrey Mine Proben entnommen. Er kam zu dem Ergebnis, dass ihr Asbestanteil noch bei 20 bis 25 Prozent liegt. Das Umweltressort der Provinz Québec hat teils sogar höhere Werte ermittelt: In einer Studie ist von einem noch vorhandenen Asbestanteil zwischen einem und 40 Prozent die Rede – je nachdem, wo gemessen wurde. Doch AMI bezweifelt die Richtigkeit dieser Angaben. So sagte Joël Fournier: „40 Prozent ist noch nicht mal im Ursprungsgestein vorgekommen, das ist unmöglich.” Dennoch verspricht der Elektrochemiker, man werde beim Abtragen der Halden Wasserstrahler einsetzen, um das Staubaufkommen zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang weist Philippe Lessard darauf hin, dass man nicht nur an die Gesundheit der Arbeiter denken dürfe, sondern auch an die der Anwohner. „Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Gewinnung des Magnesiums“, betont er. „Wichtig ist aber, dass die Unternehmen die nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen und transparent agieren.“