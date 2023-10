Nach Skandal um Würdigung eines ehemaligen SS-Soldaten Kanadisches Unterhaus wählt erstmals Schwarzen zum Vorsitzenden

Der 54-jährige Fergus versprach nach seiner Wahl in geheimer Abstimmung, er werde das Amt mit Respekt ausüben. Zudem appellierte er an die Abgeordneten, einander mit Respekt zu behandeln. Das Land schaue ihnen zu. „Der Vorsitzende, um eine alte Hockey-Analogie zu benutzen, ist nicht mehr als ein Schiedsrichter“, sagte Fergus in seiner ersten Ansprache als Vorsitzender des Unterhauses. „Und wenn ich eines weiß, ist es, dass niemand gutes Geld dafür zahlt, den Schiedsrichter zu sehen. Sie kommen, um die Stars zu sehen: Euch.“