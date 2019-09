Kanadas Premierminister : Trudeau entschuldigt sich für „Brownface“-Foto von vor 19 Jahren

Ottawa Mitten im Wahlkampf muss sich Kanadas Premier mit einer Kontroverse um ein Foto herumschlagen, das ihn vor fast 20 Jahren mit dunkel geschminktem Gesicht bei einer Party zeigt. Er gibt sich zerknirscht und räumt ein, sich damals rassistisch verhalten zu haben.

Ein Partyfoto aus dem Jahr 2001 hat den kanadischen Premierminister Justin Trudeau mitten im Wahlkampf in Bedrängnis gebracht. Das vom „Time“-Magazin gepostete Bild zeigt ihn im Alter von 29 Jahren mit dunkel geschminktem Gesicht, Gewand und Turban auf einer Kostümparty. In einer Reaktion übte sich der Regierungschef am Mittwoch in Selbstkritik und entschuldigte sich postwendend. Bei dem Foto habe es sich um einen rassistischen Akt gehandelt, dessen er sich damals nicht bewusst gewesen sei. „Ich bin stocksauer auf mich, ich bin enttäuscht von mir“, sagte Trudeau vor Reportern. Von seinen politischen Gegnern hagelte es dennoch Kritik.