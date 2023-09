„Behauptungen sind absurd und motiviert“ Kanadas Premier Trudeau beschuldigt Indien des Mordes an Sikh-Aktivist

Kanadas Premierminister Justin Trudeau wirft Indien vor, am gewaltsamen Tod eines kanadischen Staatsbürgers beteiligt gewesen zu sein. Er sprach von glaubwürdigen Hinweisen, wonach die Regierung in Neu Delhi in den Mord an einem führenden Mitglied der in Kanada lebenden Sikh-Gemeinde verwickelt gewesen sei. Ein indischer Spitzendiplomat sei ausgewiesen worden, teilte die kanadische Außenministerin Mélanie Joly am Montag (Ortszeit) mit. Es soll sich um den Leiter des indischen Geheimdienstes in Kanada handeln.