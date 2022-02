Notstandsgesetz in Kanada : Trudeau dreht Trucker-Protesten den Geldhahn zu

Notstandsgesetz in Kanada

Ein LKW verlässt einen Trucker-Protest gegen Corona-Maßnahmen in Ottawa (Kanada). Foto: AFP/ED JONES

Ottawa Der kanadische Premierminister Justin Trudeau setzt angesichts der seit Wochen anhaltenden Trucker-Proteste Sonderbefugnisse in Kraft. Nun können Gelder eingefroren werden, die die „illegalen Blockaden“ unterstützen.

Er wende die Notstandsbefugnisse an, einschließlich der Unterbrechung der Finanzierung, um die Proteste zu beenden, kündigte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Montag auf einer Pressekonferenz an. "Die Blockaden schaden unserer Wirtschaft und gefährden die öffentliche Sicherheit", begründete er den Schritt. "Wir können und werden nicht zulassen, dass illegale und gefährliche Aktivitäten fortgesetzt werden". Die Maßnahmen würden "örtlich begrenzt sein und nur dort greifen, wo sie benötigt werden". Sie seien auch "zeitlich beschränkt".