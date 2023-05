Entscheidung in Hiroshima gefallen Biden stimmt F-16-Kampfjet-Schulung für Ukrainer zu

US-Präsident Joe Biden hat Unterstützung für die Schulung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets aus amerikanischer Produktion bekundet. Die Entscheidung sei am Freitag bei privaten Unterredungen mit Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer im japanischen Hiroshima gefallen, teilten zwei eingeweihte Mitglieder der US-Regierung der Nachrichtenagentur AP mit. Die Schulungen der ukrainischen Piloten könnte demnach in den kommenden Monaten in Europa erfolgen.