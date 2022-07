Faktencheck : Kamen bei den niederländischen Bauernprotesten Panzer zum Einsatz?

Berlin Die niederländische Regierung will strengere Umweltauflagen in der Landwirtschaft. Die Bauern fürchten um ihre Existenz und wehren sich deshalb. Doch kamen bei den Protesten wirklich Panzer zum Einsatz?

Die Firma, die unter anderem alte Sherman-Panzer restauriert, äußerte sich via Facebook zum „Fake News-Problem“. Classic MV's bestätigte, man habe mit dem historischen Panzer Anfang Juli an einer Veranstaltung zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs teilgenommen.

Bauernproteste am Tag der Republik in Neu Delhi

Als das Fahrzeug vom Anhänger entladen wurde, hätten „einige Leute“ das gefilmt. Danach tauchten Beiträge in den sozialen Medien mit Überschriften wie dieser auf: „Bauern, die einen Panzer entladen, um an den Protesten teilzunehmen.“ Classic MV's stellt dazu klar: „Obwohl wir uns für Nachhaltigkeitsinitiativen sehr engagieren und die Landwirte in diesem unfairen Kampf gegen unbegründete Regierungsentscheidungen unterstützen, sind wir in keiner Weise an diesen Bauernprotesten beteiligt.“