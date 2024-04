Mindestens bis 2030 Ägyptischer Präsident Al-Sisi für dritte Amtszeit vereidigt

In Ägypten ist Präsident Abdel Fattah al-Sisi am Dienstag für eine dritte Amtszeit vereidigt worden. In einer Ansprache im Parlament versprach er, Reformen umzusetzen und dem „Schutz der nationalen Sicherheit Ägyptens in einem turbulenten regionalen und internationalen Umfeld“ Priorität einzuräumen.