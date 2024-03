Gespräch zur Lage in Gaza Baerbock trifft ägyptischen Außenminister Schukri

Im Anschluss an das Treffen mit Schukri wollte Baerbock nach Israel weiterfliegen. Es ist bereits der sechste Besuch der Außenministerin in dem Land seit dem blutigen Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Am Abend stand ein Besuch der Palästinensischen Gebiete auf dem Programm. In Ramallah wollte Baerbock Palästinenserpräsident Mahmud Abbas sowie Außenminister Riad Malki treffen. Eine Unterredung mit ihrem israelischen Kollegen Israel Katz war für Dienstagvormittag geplant.