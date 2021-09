Nach Schließung in Kabul : Taliban lassen ersten kommerziellen Flug mit Ausländern abheben

Kabul Die Taliban haben bis zu 150 Amerikanern und Staatsbürgern anderer westlicher Länder den Abflug aus Kabul erlaubt. Der Flug soll noch am Donnerstag gehen.

An Bord einer Maschine von Qatar Airways, die zuvor humanitäre Güter nach Afghanistan gebracht hatte, sollen sie das Land verlassen, teilten katarische Beamte mit. Es wäre der erste kommerzielle Flug vom internationalen Flughafen in Kabul seit dessen Schließung nach von den USA hastig organisierten Evakuierungsflügen und dem endgültigen Abzug der amerikanischen Truppen.

Die Ausreiseerlaubnis für eine große Gruppe von Amerikanerinnen und Amerikanern ließ Beobachter auf eine Einigung zwischen den USA und den Taliban schließen, die Afghanistan nun regieren. In jüngsten Tagen hatte es eine Konfrontation darüber gegeben, ob US-Bürger und afghanische Ortskräfte vom Flughafen in Masar-i-Scharif in Nordafghanistan ausfliegen können. Die Taliban hatten betont, dass sie nur jene mit gültigen Reisedokumenten gehen lassen würden. Viele Ausreisewillige am Flughafen hätten solche Papiere jedoch nicht.