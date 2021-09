Frauen protestieren auf Kabuls Straßen : Taliban gehen mit Warnschüssen gegen Demo für Gleichberechtigung vor

Bereits am 3. September 2021 waren afghanische Frauen für ihre Rechte in Kabul auf die Straße gegangen. Foto: AP/Wali Sabawoon

Kabul Am Samstag haben Spezialkräfte der Taliban mit Warnschüssen eine Demonstration afghanischer Frauen für die Gleichberechtigung im Land beendet. Der Marsch der Frauen - der zweite innerhalb von zwei Tagen in der Hauptstadt Kabul - begann friedlich.

„Wir sind hier, um die Menschenrechte in Afghanistan durchzusetzen“, sagte die 20-jährige Demonstrantin Marjam Naibi. „Ich liebe mein Land.“ Als die Rufe der Teilnehmerinnen lauter wurden, gingen mehrere Taliban-Vertreter auf sie zu und fragten, was sie sagen wollten. Die 24-jährige Studentin Sudaba Kabiri antwortete, der islamische Prophet habe den Frauen Rechte gegeben und sie forderten nun ihre ein. Ein Taliban-Vertreter versprach, dass afghanische Frauen Rechte erhalten sollten, traf aber mit dieser Aussage auf Skepsis unter den Demonstrantinnen.

Als die Frauen den Präsidentenpalast erreichten, stürzten sich ein Dutzend Mitglieder einer Spezialeinheit der Taliban in die Menge, schossen in die Luft und trieben die Menschen in die Flucht. Kabiri sagte der Nachrichtenagentur AP, es sei auch Tränengas eingesetzt worden.