„Ich bin Journalist und kein Terrorist“ Schwedische Justiz lehnt von Türkei geforderte Auslieferung eines Journalisten ab

Der Oberste Gerichtshof in Schweden hat am Montag die von der Türkei geforderte Auslieferung des Journalisten Bülent Kenes abgelehnt. Aufgrund seiner politischen Überzeugung bestehe in der Türkei das Risiko der Verfolgung, hieß es zur Begründung in einer Erklärung des Richters Petter Asp.