Telefonat mit Wahlleiter : Justiz ermittelt zu Trumps Wahleinmischung in Georgia

Washington Die Justiz im US-Bundesstaat Georgia ermittelt zu Versuchen des früheren Präsidenten Donald Trump einer Wahleinmischung. Trump hatte versucht, nach der US-Wahl den Wahlleiter zu überzeugen „noch mehr Stimmen“ für seinen Sieg zu finden.

Wie US-Medien am Mittwoch berichteten, schickte Staatsanwältin Fani Willis Briefe an mehrere Behördenverantwortliche des Bundesstaates, darunter an Georgias Wahlleiter Brad Raffensperger. Darin ist von Ermittlungen unter anderem wegen möglicher Anstiftung zum Wahlbetrug, Verschwörung, Verletzung eines Amtseides und Beteiligung an Drohungen gegen die Wahlbehörden die Rede.