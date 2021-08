Wahl am 20. September : Justin Trudeau ruft vorgezogene Neuwahlen des kanadischen Parlaments aus

Wahl am 20. September

Toronto Die letzte Wahl liegt zwei Jahre zurück, seither ist Premierminister Justin Trudeau mit der Liberalen Partei in einer Minderheitsregierung. Um die Mehrheit der Sitze zu erlangen, soll es nun zur Neuwahl des Parlaments kommen.

In Kanada kommt es am 20. September zu einer vorgezogenen Neuwahl. Premierminister Justin Trudeau sagte am Sonntag, Generalgouverneurin Mary Simon als Repräsentantin der britischen Königin Elizabeth II. habe der Auflösung des Parlaments und dem Wahltermin zugestimmt.